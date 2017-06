Acura - Honda NSX Performance Portfolio 1989-1999

Compiled by R.M.Clarke, Softbound, 140 Pages, ISBN: 9781855204287 -**RARE BOOK IN EXCELLENT UNREAD CONDITION**

CONTENTS

5 Acura NSX Automobile Magazine

9 Honda Challenges Europe Modern Motor

10 14 20 22 27 Ferrari Frightener Autocar

31 Acura NSX Motor Trend Annual

32 Japan's First Supercar Autosport

38 Mutant Ninja Ferrari Car Australia

NS-Excellence Automobile Magazine

Honda's Ferrari What Car?

NSX vs. Ferrari 348 is Comparison Test Road & Track Special

Honda NSX Auto Road Test Autocar

42 The Balance of Power - Honda NSX vs. Porsche Carrera 2 vs.

Nissan 300ZX Comparison Test Performance Car

50 Honda NSX Supercar Car South Africa

53 Instant Heritage Road Test Motor Sport

56 Acura NSX Road & Track Special

58 Leaner and Meaner - Honda NSX-R vs. Mazda RX-7 RZ

Comparison Test Motor Australia

66 Exotic Diversions - Acura NSX vs. Lotus Esprit Turbo

Comparison Test Road & Track

72 On the Track Top Gear

74 Acura NSX Road Test Car and Driver

79 Honda NSX Car

80 Acura NSX Road & Track Special

85 It's Better Than Ever Complete Car

86 Corrupt Practices - Honda NSX-T F-Matic vs. Porsche 911

Cabrio Tiptronic S Comparison Test Autocar

93 Acura NSX-T Road & Track

94 Mass Hysteria - NSX-R Sports Car International

100 It Takes Two to Targa - Honda NSX-T vs. Porsche 911 Targa

Comparison Test Motor Sport

103 I Want One, I Need One... - NSX-R Top Gear

104 Honda NSX-T F-Matic Car South Africa

107 Honda NSX What Car? Road Test Annual

108 1997 Acura NSX-T Road Test Road & Track

112 Acura's Stronger Statement Sports Car International

116 NSX Marks the Spot - Honda NSX vs. Lotus Esprit V8 vs.

Porsche 911 S Comparison Test Autocar

124 Germany Wins, No Penalties - Honda NSX 6-Speed vs.

Porsche 911 Carrera Comparison Test What Car?

128 Our Supercar Year Long Term Report Autocar

134 Acura NSX Zanardi Edition Road & Track

135 Acura NSX Car and Driver Buyers Guide

136 Acura NSX Zanardi Edition Motor Trend

138 Acura NSX Road & Track Special