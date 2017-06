Chevy Blazer 1969-1981 Road Tests

Compiled by R.M.Clarke, Softbound, 100 Pages, ISBN: 9781855200463 **VERY RARE BOOK IN EXCELLENT UNREAD CONDITION**

CONTENTS

5 4WD Blazer Desert Test

8 Chevy Heads for the Hills

10 Chevy Blazer

12 The Chevy Blazer Road Test

14 Chevrolet Blazer 350 Viewpoint

17 Chevrolet Blazer Road Test

22 The Great RV Binge Comparison Test

28 Chevrolet Blazer Owner Survey

31 Blazer W/Fulltime 4WD

34 The Blazer Story

40 Blazer vs. Blazer Comparison Test

43 Performance with a Price Tag — Chevy Blazer

vs Ford Bronco

47 1974 Chevrolet Blazer Road Test

51 Safari Blazer

56 400 Blazer Off Road Test

60 Chevrolet Blazer Chalet

64 Chevy Blazer Off Road Test HR

69 Soft Top Blazer Off Road Test

74 Chevrolet Blazer Road Test

79 Blazers and Jimmys Owners Survey

83 Chevrolet Blazer 4x4 Off Road Test

88 The People Muncher

92 Suspension Modifications and Their Effects

98 GMC Jimmy Off Road Test