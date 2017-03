Louis Rosier: Une Vie Extraordinaire (French Text)

Author: Pascal Legrand, Hardbound, 148 Pages, ISBN: 9780954676711 - French Text - First Edition, 2005 **VERY RARE BOOK IN EXCELLENT UNREAD CONDITION**

Grand pilote francais, entrepreneur a succes, constructeur au omo e mais aussi heros d'une formidable aventure en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale,

Louis Rosier a vecu une epopee extraordinaire. Grace a un meticuleux travail de recherche mene avec brio par Pascal Legrand, ce livre passionnant retrace la vie du grand champion francais qui remporta plusieurs Grand Prix et les 24 Heures du Ma solitaire.11s'illustra au volant de merveilleuses automobiles (Talbot 4,5 litres, Ferrari 37 625 et 750 Monza, Maserati 250F et 300S, pour ne citer que les plus connues) et loua frequemment ses machines de competition.

Les souvenirs et les archives de M

sa femme, et de "Jean" Louis, son fils, mais aussi les 200 exceptionnelles photos d'epo pour la grande majorite jamais publiees, plongent le lecteur dans l'ambiance ini ' des courses de l'opoque oci l'aspect humain prevalait encore sur le reste.