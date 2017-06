MG Midget Gold Portfolio 1961-1979

Compiled by R.M.Clarke, Softbound, 180 Pages, ISBN: 9781855202283 - **RARE BOOK IN EXCELLENT UNREAD CONDITION**

CONTENTS

5 The MG Midget Returns

6 Midget Returns to MG Range

8 MG Midget Revived

10 MG Midget Road Test

14 A Spriteley Midget Road Test

18 MG Midget

20 The MG Midget Road Test

24 The MG Midget Road Test

26 MG Safety

29 MG Midget Road Test

34 MG Midget Mk.II and Austin Healey Sprite Mk. III

37 A Speedwell Midget

38 MG Midget Mk.II Road Test

43 MG Midget Mk.11 Road Test

46 MG Midget - Traditionally Yours Road Test

50 A Comparative Analysis of Midgets 1929-1965

53 Building an MG Sprint Special

55 New Sprite & Midget

58 'Spridgets' with Bigger Engines

59 MG Midget/Sprite Road Test

62 MG Midget Mk.III

63 MG Midget III Road Test

68 MG Midget Mk.111 Road Test

70 MG Midget III Triumph Spitfire Mk. III Road Test

74 Midget on the Local Scene

77 Meet the Midget

78 MG Midget Road Test

80 MG Midget 1275 - Coburn Improved

81 The Spridgets

84 MG Midget Mk.III vs Triumph Spitfire MK. III Two Car Test

90 BLMC Sports Cars at the Autoshow

91 Mighty Midget - Tuning Topic

92 MG Midget Road Test

95 MG Midget Service Test

97 The Mighty Spridget Road Test

102 MG Midget Mk.II1 Road Test

106 Dr Stokes Monkey-Gland Machine

110 Atlanis Midget - Motoring Plus

112 MG Midget - MGB GT - MGB

116 MG Midget Service Test

119 Midget - Mods

121 The MG Midget Mk.III Road Impression

122 MG

124 Basil's Mighty Midget

125 MG Midget 1500 - New at the Show

126 Midget 1500 v Spitfire 1500 Twin Test

132 MG Midget Mk.IV Road Test

135 MG Midget 1500 Road Test

140 MG Midget - Spitfire - MGB - Fiat X1/9 -

The Affordable Sports Cars

147 Midget Takes a Lot of Beating Road Test

148 MG Midget - Fiat 124 Spider - Fiat X1/9 - MGB

and Triumph TR7 - The Affordables

155 MG Midget Road Test

160 MG Midget Road Test

163 Sprite/Midget Classic Choice

170 First Timer - Restoring a MG Midget

174 Same Wine, New Bottle - Spridget Rebuild