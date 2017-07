Morris Minor 1948-1970 Road Tests

Compiled by R.M.Clarke, Softbound, 100 Pages, ISBN:9780906589830 **VERY RARE BOOK IN EXCELLENT UNREAD CONDITION**

CONTENTS

5 Three New Morris Cars

7 Morris Minor Saloon Road Test 10 Morris Minor Road Test

13 Morris Minor Tourer Road Test

16 A Four-Door Morris Minor

17 Minor Four-Door Saloon Road Test

20 O.H.V. Engine For Four-Door Minor

21 47 Honest MPG

22 10,000 Miles Non-Stop

23 Morris Minor Series II Four-Door Saloon

Road Test

26 Mischievious Minor

28 A Morris Minor For The Traveller 31 Morris Minor (2 Dr) Road Test 34 Morris Minor Sedan Road Test

36 Morris Minor With Alta Head

37 Minor Modifications

38 Minor Traveller De Luxe Road Test

42 Morris Minor

43 Surprise Packet

46 Minor Modifications

51 Morris Minor 1000 Road Test

55 1953 Morris Minor MM

56 Morris Minor 1000 Road Test

61 Morris Minor 1000 De Luxe Saloon Road Test

64 Morris Minor 2-Door Saloon

66 Morris Minor 1000 Traveller De Luxe Road Test

69 Not So Minor

70 Minor With A Major's Stride

72 Minor 1000 Convertible De Luxe

76 1959 Morris Minor 1000

77 The First 1,000,000 Minors 82 Morris Minor 1000

85 Morris Minor Traveller Road Test

91 Morris Minor 1000 De Luxe 1,098 cc Road Test

96 The Minor 1000

97 Morris Minor