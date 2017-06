Reliant Scimitar 1964-1986 Road Tests

Compiled by R.M.Clarke, Softbound,104 Pages, ISBN: 9781869826772 **VERY RARE BOOK IN EXCELLENT UNREAD CONDITION**

CHAPTERS

5 Scimitar

7 Reliant Scimitar Road Test

13 Tiger from Tamworth Road Test 18 Two Sizes of Scimitar

21 The New Reliant Scimitar GTE 25 High Speed Holdall Road Test 30 Reliant Scimitar GTE Road Test 33 Long Term Assessment

36 Scimitars for Australia

37 Reliant Scimitar Automatic Road Test 39 20,000 Miles With a Reliant Scimitar GTE

41 GTE Gets an Uplift Road Test

42 Two Car Comparison Test

48 Reliant Scimitar On Test

50 Used Car Choice — Scimitars

53 Reliant Scimitar GTE Road Test

58 Reliant Scimitar GTE Road Test

61 Glassfibre & Resin — Building Blocks of a GTE

63 Scimitar GTE & Capri Ghia Road Test

66 Super-Boosted Scimitar

68 Bigger, Better Scimitar GTE

70 Reliant Scimitar GTE 12,000 Mile Report

74 Scimitar GTE Automatic Road Test

78 Scimitar GTE Buying Secondhand

82 Scimitar GTE Automatic Road Test

88 Reliant Scimitar GTC Road Test

90 The Reliant Scimitar GTC Road Test

92 Reliant Scimitar GTE

93 Reliant Scimitar — Profile

98 Owners View

99 Trend Setter

101 Legend Lives On