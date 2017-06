Road & Track On Mercedes 1963-1970 Road Tests

Reprinted from Road & Track Magazine, Softbound, 96 pages, ISBN: 9781869826413, **VERY RARE BOOK IN EXCELLENT UNREAD CONDITION**

CONTENTS

5 Mercedes-Benz 230SL Road Test

10 A New Star — Mercedes 230SL

12 Mercedes 300SE Road Test

16 Mercedes 600 Road Test

21 Mercedes-Benz 230SL Automatic Road Test

25 New from Mercedes

28 Mercedes-Benz 250 Road Test

32 Mercedes-Benz 250SL

34 The '68s from Mercedes-Benz

37 The New Mercedes-Benz Models

43 Mercedes-Benz 280SL Road Test

47 Mercedes 220 & 250 Road Test

52 6.3 Mercedes-Benz 300SEL Road Test

56 1936 Mercedes-Benz 540K Salon

61 Mercedes-Benz C111

64 Four Luxury GTs Comparison Test

70 Mercedes-Benz C111 Driving Impression

75 Mercedes-Benz 250 Coupe

80 Mercedes-Benz C111 Mk2

82 230/250/280SL Owner Survey

87 Mercedes 280SE 3.5 Road Test

92 Mercedes-Benz Diesel Road Test

96 1963-1971 Mercedes-Benz 230SL, 250SL & 280SL