Volvo 1800 Gold Portfolio 1960-1973

Compiled by R.M.Clarke, Softbound, 172 Pages, ISBN: 9781855201309 - **VERY RARE BOOK IN EXCELLENT CONDITION**

CONTENTS

5 Volvo P1800

6 Swedish Bred: British Built Technical Des

10 Driving the Volvo P1800

12 Volvo P1800 Road Test

14 A Drive in the P1800

16 Volvo P1800 Road Test

20 Volvo P1800 Road Research Report

26 Volvo's Hot Blooded P1800 Road Test

30 Volvo P1800 with Overdrive Road Test

34 Volvo P1800 Road Test

39 Anglo-Swedish Mile-Eater Road Test

42 The Volvo P1800 Road Test

44 Volvo P1800S Road Test

48 Volvo 1800S Road Test

51 Volvo 1800S

54 The Swift Swede Road Test

60 Volvo with V-V-Voom!

64 Volvo 1800S Road Test

66 Volvo P1800S Driving Impression

68 Vunderful Volvo Road Test

72 Saucy Swede Road Test

76 Volvo 1800S

82 Volvo 1800S Road Test

86 Volvo 1800S Road Test

88 Volvo 1800S Used Cars on Test

90 Volvo 1800S

94 Volvo P1800S

98 The Eleven Year Car Road Test

102 Volvo 1800E

105 The Eleven Year Plan

107 Motorway Express — Volvo 1800E Road

113 Volvo 1800E Coupé

114 Volvo 1800E Road Test

117 Volvo

118 Volvo's Think Machine

121 Volvo P1800E Road Test

126 Volvo 1800E Sports Coupé Service Test

128 Volvo 1800ES

130 Volvo 1800ES Sports Wagon Road Test

135 Volvo 1800ES Road Test

138 Volvo 1800ES Road Test

144 The Ultimate Sportwagon Road Test

150 Volvo 1800ES Road Test

154 Saints Alive

161 The Ultimate Volvo

164 First Choice

166 Volvo P1800 & ES Profile