BMW R1200 Twins 2004 - 2009 Clymer Workshop Manual

BMW models covered by this repair manual:

BMW R1200GS (2004-2009)

BMW R1200GS ADVENTURE (2006-2009)

BMW R1200R (2007-2009)

BMW R1200RT 2005-2009

BMW R1200S 2006-2008

BMW R1200ST 2005-2007

Contents:

CHAPTER ONE / GENERAL INFORMATION

CHAPTER TWO / TROUBLESHOOTING

CHAPTER THREE / LUBRICATION, MAINTENANCE AND TUNE-UP

CHAPTER FOUR / ENGINE

CHAPTER FIVE / CLUTCH

CHAPTER SEVEN / TRANSMISSION AND SHIFT MECHANISM

CHAPTER EIGHT / ELECTRICAL SYSTEM

CHAPTER NINE / OIL COOLER SYSTEM

CHAPTER TEN / WHEEL & TIRES

CHAPTER ELEVEN / FRONT SUSPENSION & STEERING

CHAPTER TWELVE / REAR SUSPENSION & FINAL DRIVE

CHAPTER THIRTEEN / BRAKE SYSTEM

CHAPTER FOURTEEN / BODY & FRAME

INDEX

COLOR WIRING DIAGRAMS