Harley-Davidson FXD/FLD Dyna Series 2012-2017 Clymer Repair Manual

Harley-Davidson FXD/FLD Dyna from 2012-2017 Clymer Repair Manual, Includes Color Wiring Diagrams., Clymer motorcycle repair manuals are written specifically for the do-it-yourself enthusiast. From basic maintenance to troubleshooting to complete overhaul, Clymer manuals provide the information you need. The most important tool in your tool box may be your Clymer manual, get one today.

Specific Information: Harley-Davidson FXDB Street Bob (2012-2017), Harley-Davidson FXDB 103 Street Bob (2014-2017), Harley-Davidson FXDBA Street Bob (2013 Factory Custom), Harley-Davidson FXDBA 103 Street Bob (2013 Factory Custom), Harley-Davidson FXDBB 103 Street Bob (2014 Factory Custom, 2015-2016 Limited), Harley-Davidson FXDBC Street Bob (2016 Limited), Harley-Davidson FXDBC 103 Street Bob (2016 Limited), Harley-Davidson FXDBP 103 Street Bob (2013-2016 Factory Custom), Harley-Davidson FXDC Super Glide Custom (2012-2014), Harley-Davidson FXDC 103 Super Glide Custom 110th Anniversary (2013), Harley-Davidson FXDC Super Glide Custom (2014), Harley-Davidson FXDF Fat Bob (2012-2017), Harley-Davidson FXDF 103 Fat Bob (2012-2017), Harley-Davidson FXDL Low Rider (2013-2017), Harley-Davidson FXDL 103 Low Rider (2014-2017), Harley-Davidson FXDLS Low Rider S (2017), Harley-Davidson FXDWG Wide Glide (2012-2017), Harley-Davidson FXDWG 103 Wide Glide (2012-2017), Harley-Davidson FLD Switchback (2012-2016), Harley-Davidson FLD 103 Switchback (2012-2016)

Exclusions:



Dimensions:

Pages: 544

Cover: Paperback

Published: Wednesday, September 26, 2018

Part Number: CM255

ISBN: 9781620921555

Author:

Description 1:

Trouble codes, flow charts and colour wiring diagrams. FXDB Street Bob (12-17), FXDB 103 Street Bob (14-17), FXDBA Street Bob (13 Factory Custom), FXDBA 103 Street Bob (13 Factory Custom), FXDBB 103 Street Bob (14 Factory Custom, 15-16 Limited)

Description 2:

Incl. FXDBC Street Bob (16 Limited), FXDBC 103 Street Bob (16 Limited), FXDBP 103 Street Bob (13-16 Factory Custom), FXDC Super Glide Custom (12-14), FXDC 103 Super Glide Custom 110th Anniversary (13), FXDC Super Glide Custom (14)

Description 3:

Incl. FXDF Fat Bob (12-17), FXDF 103 Fat Bob (12-17), FXDL Low Rider (13-17), FXDL 103 Low Rider (14-17), FXDLS Low Rider S (17), FXDWG Wide Glide (12-17), FXDWG 103 Wide Glide (12-17), FLD, FLD 103 Switchback (12-16)

Description 4: