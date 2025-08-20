Jaguar Mk VII & XK140 original Spare Parts Catalogue J19 1956 Auto Transmission

(No reviews yet) Write a Review
SKU:
JMVIIXK140
Condition:
Used
Availability:
Usually ships in 24hrs from Sydney, Australia.
Weight:
1.20 KGS
Gift wrapping:
Options available
Shipping:
Calculated at Checkout
  • Jaguar Mk VII & XK140 original Spare Parts Catalogue J19 1956 Auto Transmission
  • Jaguar Mk VII & XK140 original Spare Parts Catalogue J19 1956 Auto Transmission
  • Jaguar Mk VII & XK140 original Spare Parts Catalogue J19 1956 Auto Transmission
  • Jaguar Mk VII & XK140 original Spare Parts Catalogue J19 1956 Auto Transmission
  • Jaguar Mk VII & XK140 original Spare Parts Catalogue J19 1956 Auto Transmission
  • Jaguar Mk VII & XK140 original Spare Parts Catalogue J19 1956 Auto Transmission
  • Jaguar Mk VII & XK140 original Spare Parts Catalogue J19 1956 Auto Transmission
  • Jaguar Mk VII & XK140 original Spare Parts Catalogue J19 1956 Auto Transmission
  • Jaguar Mk VII & XK140 original Spare Parts Catalogue J19 1956 Auto Transmission
  • Jaguar Mk VII & XK140 original Spare Parts Catalogue J19 1956 Auto Transmission
  • Jaguar Mk VII & XK140 original Spare Parts Catalogue J19 1956 Auto Transmission
  • Jaguar Mk VII & XK140 original Spare Parts Catalogue J19 1956 Auto Transmission
$195.00
Frequently bought together:

Description

Jaguar Mk VII & XK140 original Spare Parts Catalogue J19 1956 Auto Transmission - 2nd hand book in good condition (some handwritten notes, otherwise very good condition, see photos).

View AllClose

Additional Information

Condition Sync Code:
4000
Sync Category Code:
261186
Book Title:
Jaguar Mk VII & XK140 original Spare Parts Catalogue J19 1956 Auto Transmission
Author:
Jaguar Cars Limited, Coventry England
Language:
English
Format:
Hardcover
Publication Year:
1956
Pages:
93
View AllClose

Related Products

Related Products

Out of stock
Jaguar E Type Series 2 GT Models Spare Parts Catalogue

Jaguar E Type Series 2 GT Models Spare Parts Catalogue

Factory

$109.95
By: Factory . Jaguar E Type Series 2 GT Models Spare Parts Catalogue - Publication No. IPL 5/2, Issued June 1975. Covering Open, Fixed Head Coupe 2+2 Models.   Other Details Publisher Code:...