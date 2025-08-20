Description
Jaguar Mk VII & XK140 original Spare Parts Catalogue J19 1956 Auto Transmission - 2nd hand book in good condition (some handwritten notes, otherwise very good condition, see photos).
Additional Information
|
Condition Sync Code:
|
4000
|
Sync Category Code:
|
261186
|
Book Title:
|
Jaguar Mk VII & XK140 original Spare Parts Catalogue J19 1956 Auto Transmission
|
Author:
|
Jaguar Cars Limited, Coventry England
|
Language:
|
English
|
Format:
|
Hardcover
|
Publication Year:
|
1956
|
Pages:
|
93