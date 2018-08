MITSUBISHI GALANT, MIRAGE & DIAMANTE 1990-2000 CHILTON REPAIR MANUAL

Softcover: 416 pages

Part Number: 50450

ISBN-13: 9780801993152

Product Dimensions: 8 1/2 by 11 inches

COVERED MAKES/MODELS

Mitsubishi Diamante 2000

Mitsubishi Diamante 1999

Mitsubishi Diamante 1998

Mitsubishi Diamante 1997

Mitsubishi Diamante 1996

Mitsubishi Diamante 1995

Mitsubishi Diamante 1994

Mitsubishi Diamante 1993

Mitsubishi Diamante 1992

Mitsubishi Diamante 1991

Mitsubishi Diamante 1990

Mitsubishi Galant 2000

Mitsubishi Galant 1999

Mitsubishi Galant 1998

Mitsubishi Galant 1997

Mitsubishi Galant 1996

Mitsubishi Galant 1995

Mitsubishi Galant 1994

Mitsubishi Galant 1993

Mitsubishi Galant 1992

Mitsubishi Galant 1991

Mitsubishi Galant 1990

Mitsubishi Mirage 2000

Mitsubishi Mirage 1999

Mitsubishi Mirage 1998

Mitsubishi Mirage 1997

Mitsubishi Mirage 1996

Mitsubishi Mirage 1995

Mitsubishi Mirage 1994

Mitsubishi Mirage 1993

Mitsubishi Mirage 1992

Mitsubishi Mirage 1991

Mitsubishi Mirage 1990

SUMMARY Complete coverage for your Mitsubishi Galant, Mirage & Diamante covering all models for 1990-00

--General Information

--Routine Maintenance & Tune-up

--Engine and Engine Overhaul

--Driveability and Emission Controls

--Trouble Codes & Diagnostics

--Fuel System

--Chassis Electrical

--Drive Train

TABLE OF CONTENTS

Chapter 1: General Information and Routine Maintenance

Chapter 2: Engine Performance and Tune-Up

Chapter 3: Engine and Engine Rebuilding

Chapter 4: Emission Controls

Chapter 5: Fuel System

Chapter 6: Chassis Electrical

Chapter 7: Drive Train

Chapter 8: Suspension and Steering

Chapter 9: Brakes

Chapter 10: Body and Trim

Glossary

Master Index