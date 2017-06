Bultaco Limited Edition Extra 1964-1970 Road Tests

Compiled by R.M.Clarke, Softbound,128 Pages, ISBN: 9781855206915 - **VERY RARE BOOK IN EXCELLENT UNREAD CONDITION**

CONTENTS



4 Bultaco History Motorcyclist May 1968

10 Bultaco Metralla, Sherpa and TSS Road Test Cycle World Jan 1964

16 The Bultaco Mercurio 175 Drive Report Modern Cycle Mar 1965

19 Bultaco Matador - 200 Trail Test Cycle World Aug 1964

20 Bultaco Metisse - 250 Road Test Cycle World July 1965

24 Testing the Bultaco - Matador 250 Motorcyclist Feb 1966

26 Bultaco Test - 125 Racing Motorcycle Mechanics Mar 1966

28 Bultaco TSS Road Racers - 125 & 250 Road Test Cycle World Nov 1966

34 Bultaco 250 Metralla Road Test Cycle Feb 1967

39 Bultaco Sherpa T - 250 Road Test Cycle World Apr 1967

42 Bultaco Pursang - 250 Road Test Cycle World June 1967

48 The Big 'Bul' From Barcelona - Pursang 250 Cycle Guide July 1967

52 Lobito "AK" - 100 Road Test Modern Cycle Oct 1967

56 Bultaco Metralla Mk II - 250 Road Test Cycle World Nov 1967

61 Strip a Sherpa Motorcycle Mechanics Mar 1968

64 Wanted El Bandido - 360 Cycle Guide June 1968

68 A New Thorobred - Pursang Mk III Road Tes t Cycle Guide Dec 1968

73 Bultaco 360 El Bandido Road Test Motorcyclist Feb 1969

77 Bultaco Matador and Sherpa T Road Test Cycle World Feb 1969

82 Bultaco Campera Mk II - 175 Road Test Cycle World Sept 1969

85 It's a Tiger - El Tigre 200 Road Test Cycle Guide Sept 1969

90 Bultaco Overhaul - Pursang Cycle Guide Sept 1969

94 The Bultaco Matador Mk III - 250 Modern Cycle Oct 1969

98 A Cut Above the Rest - Sherpa T - 250 Road Test Cycle Guide Oct 1969

103 A Pair of Little Wolves Lobito 100 & 125 Trail Cycle Guide Dec 1969

107 Bultaco 348 TSS Two-Stroke Track Test Motorcycle Sport Jan 1970

Ill The Bultaco Sherpa S100 Modern Cycle Jan 1970

116 Bultaco's New Trophy Stealer - Pursang Mk IV Europa Popular Cycling July 1970

Bultaco TSS 200 Historic Cycle World Mar 1981

124 Bultaco TSS Racers - Part I Motorcycle Enthusiast Mar 1985

1116 Bultaco TSS Racers - Part II Motorcycle Enthusiast Apr 1985