Rellim Wiring Diagrams volume 5 (RERW5, 9781876953478)

Rellim, a name synonymous with automotive technical information in Australia for over 75 years. Accurate, easy-to-use and trusted by the trade, these books are a must for every workshop.



What's covered:

Ford: Escape ZA/ZB, 3.0L V6 (Duratec) 01-06. Holden: Jackaroo UBS, 3.5L V6 (6VE1) 98-04. Kia: Carnival, 2.5L (KV6) 99-06. Mazda: Mazda6 2.3L, (L3/MZR) 02-05

Mitsubishi: Magna TL/TW, 3.5L V6 (6G74) 03-05. Verada KL/KW, 3.5L V6 (6G74) 03-05. Pajero NM/NP, 3.5L V6 Petrol (6G74) 00-04. Pajero NM, 2.8L Diesel Turbo (4M40) 00-02. Pajero NM, NP, 3.2L Diesel Turbo (4M41) 02-06

Toyota: Corolla ZZE122R, 1.8L (1ZZ-FE) from 2001. Corolla Sportivo ZZE122R, 1.8L (2ZZ-GE) 03-05. RAV4, 2.0L (1AZ-FE) 00-03



Author:

Rellim



Cover type:

Paperback